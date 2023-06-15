Син глави паралімпійського комітету України може керувати спортивним центром в окупованому Криму

Об’єкт на окупованому півострові досі належить Україні

На базі українського Національного центру паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів в окупованому росією Криму діє приватний центр спорту "Еволюція", яким може керувати син президента паралімпійського комітету України Валерія Сушкевича Олександр. Раніше паралімпійська збірна України з дзюдо виграла престижні змагання в Єгипті.

Про це свідчить розслідування Tribuna.com. Показово, що паралімпійський центр залишається у власності Національного комітету спорту інвалідів України, що підтверджують українські та російські реєстри.

Зазначається, що після незаконної анексії Криму в 2014 році Сушкевич особисто домовився з диктатором рф владимиром путіним зберегти об’єкт у володінні України. Але тепер центр має й іншу юрособу, яка зареєстрована в росії.

За підсумками 2021 року ТОВ "Національний центр паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів", яке створив Національний комітет спорту інвалідів України, заплатило до бюджету рф 40 млн рублів.

У розслідуванні уточнюється, що Олександр Сушкевич не має юридичного відношення до об’єкту, але на офіційному сайті Євпаторії повідомлялося, що в 2015 році паралімпійський центр відвідував кримський гауляйтер Москви Сергій Аксьонов, а екскурсію провів особисто син президента паралімпійського комітету України. При цьому Сушкевича-молодшого йому представили як директора закладу.

Раніше кілька титулованих українських паралімпійців та дефлімпійка виступили з публічними заявами про корупцію у спортивному середовищі, звинувачуючи у поборах тренерів та чиновників "Інваспорту", який був розроблений Сушкевичем-старшим.

Перед цим українські параатлети потужно виступили на Кубку світу, вигравши 33 медалі.