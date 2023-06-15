Україна зазнала втрат перед червневими матчами відбору на Євро-2024

Гравці пропустять матчі проти Північної Македонії та Мальти

Футболісти збірної України, яка днями зіграла внічию з Німеччиною (3:3), Валерій Бондар та Олександр Піхальонок не допоможуть їй в червневих поєдинках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Захисник та півзахисник пропустять ігри через отримані травми.

Німеччина – Україна. Відео голів та огляд матчу

Зазначається, що Бондар пошкодив приводний м’яз, тоді як Піхальонок має проблеми зі ступнею.

Замінити їх можуть гравці із резервного списку збірної України, куди увійшли: Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Олександр Караваєв, Мар’ян Швед та Микола Шапаренко.

Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня, а поєдинок Україна – Мальта – 19 червня.

Перший поєдинок буде показаний у прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах. На думку букмекерів, збірна України є невеличким фаворитом у цьому протистоянні.

З розкладом, результатами та відеооглядами всіх ігор Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".