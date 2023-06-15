Україна зазнала втрат перед червневими матчами відбору на Євро-2024
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Гравці пропустять матчі проти Північної Македонії та Мальти
Футболісти збірної України, яка днями зіграла внічию з Німеччиною (3:3), Валерій Бондар та Олександр Піхальонок не допоможуть їй в червневих поєдинках кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Північної Македонії та Мальти.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ. Захисник та півзахисник пропустять ігри через отримані травми.
Зазначається, що Бондар пошкодив приводний м’яз, тоді як Піхальонок має проблеми зі ступнею.
Замінити їх можуть гравці із резервного списку збірної України, куди увійшли: Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Олександр Караваєв, Мар’ян Швед та Микола Шапаренко.
Матч Північна Македонія – Україна відбудеться 16 червня, а поєдинок Україна – Мальта – 19 червня.
Перший поєдинок буде показаний у прямому ефірі в Україні одразу на кількох платформах. На думку букмекерів, збірна України є невеличким фаворитом у цьому протистоянні.
З розкладом, результатами та відеооглядами всіх ігор Синьо-жовтих у кваліфікації на ЧЄ-2024 можна ознайомитись на сайті "Телеграф".