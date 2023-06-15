Украина понесла потери перед июньскими матчами отбора на Евро-2024

Игроки пропустят матчи против Северной Македонии и Мальты

Футболисты сборной Украины, которая на днях сыграла вничью с Германией (3:3), Валерий Бондарь и Александр Пихалёнок не помогут ей в июньских поединках квалификации на чемпионат Европы-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. Защитник и полузащитник пропустят игры из-за полученных травм.

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Отмечается, что Бондарь повредил приводную мышцу, тогда как Пихалёнок имеет проблемы со ступней.

Заменить их могут игроки из резервного списка сборной Украины, куда вошли Тарас Качараба, Богдан Михайличенко, Александр Караваев, Марьян Швед и Николай Шапаренко.

Матч Северная Македония — Украина состоится 16 июня, а поединок Украина — Мальта — 19 июня.

Первый поединок будет показан в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах. По мнению букмекеров, сборная Украины является небольшим фаворитом в этом противостоянии.

С расписанием, результатами и видеообзорами всех игр Сине-желтых в квалификации на ЧЕ-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф".