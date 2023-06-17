Российский пропагандист "засветил" переписку с основателем ТГ-канала "Труха": разгорается скандал (видео)

В Украине назревает скандал с админом "Труха"

В субботу, 17 июня, появилась информация о том, что администратор одного из крупнейших украинских telegram-каналов "Труха" якобы помогал россиянам корректировать удары.

Так известный российский пропагандист во время одного из эфиров якобы случайно "засветил" список переписок своего telegram, в котором можно заметить имя Максима Лавриненко.

Естественно это не могло остаться без внимания пользователей сети, которые призвали СБУ разобраться с ситуацией.

В частности, внимание на это обратил один из основателей "Демократической сокиры" и ветеран российско-украинской войны Юрий Гудыменко, который пообещал обратиться к спецслужбе в ближайшие дни.

На скандал отреагировал сам Лавриненко. Он заявил, что это обычная провокация, которая ставит целью разделить украинцев.

Кроме того, за Лавриненко также вступился народный депутат Алексей Гончаренко, который сообщил, что тот не так подписан в telegram и в его профиле фото не стоит.

Как сообщалось ранее, военного эксперта Олега Жданова заподозрили в распространении российского фейка якобы об отстранении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.