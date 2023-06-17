Російський пропагандист "засвітив" листування із засновником ТГ-каналу "Труха": спалахнув скандал (відео)

В Україні назріває скандал із адміном "Труха"

У суботу, 17 червня, з’явилася інформація про те, що адміністратор одного з найбільших українських телеграм-каналів "Труха" нібито допомагав росіянам коригувати удари.

Так відомий російський пропагандист під час одного з ефірів нібито випадково "засвітив" список листування свого telegram, в якому можна побачити ім’я Максима Лавриненка.

Звісно, це не могло залишитися без уваги користувачів мережі, які закликали СБУ розібратися з ситуацією.

Зокрема, увагу на це звернув один із засновників "Демократичної сокири" та ветеран російсько-української війни Юрій Гудименко, який пообіцяв звернутися до спецслужби найближчими днями.

На скандал відреагував сам Лавриненко. Він заявив, що це звичайна провокація, яка має на меті розділити українців.

Крім того, за Лавриненка також заступився народний депутат Олексій Гончаренко, який повідомив, що той не так підписаний у телеграмі і в його профілі фото не стоїть.

Як повідомлялося раніше, військового експерта Олега Жданова запідозрили у поширенні російського фейку нібито про усунення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.