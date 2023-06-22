Ображала ЗСУ та хотіла "Харківську народну республіку": неповнолітня харків’янка вже покаялася (відео)

Під час обшуку у неї знайшли цілу "галерею" російської символіки

Юна мешканка Харкова активно підтримує "русский мир", зневажливо відгукується про ЗСУ та українців і пропагує створення "ХНР" З нею вже поспілкувалася поліція — дівчинка заявила, що нібито шкодує про свої дії.

Харків’янка (за різними даними їй або 14 або 15 років) закрила свій аккаунт в Instagram, але її "виступи" встигли розлетітися мережею.

На відео юна сепаратистка заявляла, що у Харкові є "розумні" люди, які не підтримують ЗСУ та боротьбу з росією. Під пісню російського гурту "Любе" вона каже, що всі, кому не подобається її контент, можуть відписатися та цитує покійного російського одіозного політика Володимира Жириновського. Українців же вона називає "недоумками".

"У Харкові є розумні люди, яким не промили мізки, і скоро ви дізнаєтесь, хто насправді агресор", — каже дівчинка.

Також вона публікувала фото де показує непристойний жест на тлі українського прапора.

Крім того, сепаратистка демонструє на камеру намальований "прапор ХНР" та іншу російську символіку.

Журналіст та активіст Костянтин Андріюк опублікував відео розмови з любителькою "русского мира" у поліцейській дільниці. Вона відповідає поліцейському російською, хоча він спілкується з нею українською. Дівчинка каже, що розуміє, що була запрошена до поліції за "розголошення російської пропаганди, розвішування пропагандистських банерів та підтримку російської федерації".

"Я жалкую і перепрошую перед усіма громадянами України", — заявила вона.

Як повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов, у квартирі дівчинки пройшли обшуки, під час яких у неї знайшли таку "галерею".

Як раніше розповідав "Телеграф", молоді люди в окупованому Маріуполі в автобусі висловили російському окупанту все, що вони насправді думають про росію і про війну, яку вона почала проти України. Пізніше хлопців все ж таки вирахували і змусили вибачатися на камеру.