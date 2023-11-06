"Слава нації? Якій нації?": зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" оскандалилася висловлюваннями про Україну

Актриса проявила свою антиукраїнську позицію

Відома українська актриса театру, кіно та серіалів Олена Рєпіна, яка зіграла роль мами Юрчика у ситкомі "Одного разу під Полтавою", відзначилася скандальними антиукраїнськими висловлюваннями, про декомунізацію та взагалі про те, як живуть українці. Схоже, актриса зараз живе за кордоном і робить прямі ефіри в Instagram, де висловлюється про те, як їй не подобаються "бандерівці".

Користувачка Yuliia Tsvitok записала та опублікувала у своїх Instagram-сторіс фрагмент трансляції, де Олена Рєпіна відповідала на запитання підписників і негарно висловлюється про Україну та українців. Схоже, актрисі не подобається перейменування вулиць в українських містах у рамках декомунізації.

Скріншот із Instagram-сторіс

"Якщо ви назвали всю Україну вулицями Бандери, це не означає, що… Ну подивимося, як воно там буде. Слава нації? Якій нації? Якій нації? Ви бодай знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають з корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу", — каже Олена Рєпіна в ефірі.

При цьому на задньому фоні можна почути чоловічий голос, який намагається зупинити її від подібних висловлювань, але вона його ігнорує.

Також у своєму тік-току актриса виклала відео, в якому засуджує зняття зірки СРСР з обеліску на площі перемоги у Києві.

Крім того, у тік-ток Рєпіна опублікувала свіже відео, в якому повідомила, що її заблокували, мабуть, в Instagram після цієї скандальної трансляції та скарг українців. Також актриса заявила, що, мовляв, нічого поганого вона сказала. Але це, на її думку, свідчить, що хтось її боїться.

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