Критикувала декомунізацію і казала, що ненавидить Майдан: де зараз зірка серіалів "Кварталу" Рєпіна
Олена Рєпіна востаннє з'являлася на телеекранах у 2022 році
Олена Рєпіна — українська акторка театру та кіно, яка відома за ролями у серіалах "Слуга народу", "Папік", "Одного разу під Полтавою", яка відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями. Раніше у ЗМІ писали, що вона мешкає за кордоном, але, схоже, актриса перебуває в Україні разом із чоловіком.
Що потрібно знати
- Акторка Олена Рєпіна негативно висловлювалася про перейменування міст в Україні в умовах декомунізації
- Вона різко критикувала Майдан
- Рєпіна й досі перебуває в Україні і розмовляє російською
Що відомо про Олену Рєпіну
Рєпіна закінчила Київський національний університет імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу працювала у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. У кіно вона дебютувала у 1995 році, у російському фільмі "Ехай!".
У 2003 році Рєпіна отримала першу серйозну роль у російсько-українському фільмі "Завтра буде завтра", де її колегами були Ада Роговцева і Богдан Ступка. Загалом вона знялася у понад 80 фільмах. Найпомітніша телепримітка — роль Віри Іванівни, експертки з чистоти, у серіалі "Реальна містика".
Що казала про Україну Рєпіна
Минулого року Рєпіна дозволила собі негативно висловлюватися Україну. Вона заявила, що Майдан призвів до занепаду нашої країни.
Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість
Також акторка під час прямого ефіру в Інстаграм висловилася про перейменування вулиць в українських містах у рамках декомунізації.
Якщо ви назвали всю Україну вулицями Бандери, це не означає, що… Ну подивимося, як воно там буде. Слава нації? Якій нації? Якій нації? Ви бодай знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають з корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу
Також на своїй сторінці в Тік Ток актриса виклала відео, в якому засудила зняття зірки СРСР з обеліску на Галицькій площі у Києві. Схоже, Рєпіна чекає на повернення СРСР.
Де зараз Олена Рєпіна
Імовірно, Рєпіна мешкає у Києві. У кіно схоже вже кілька років вона не знімається. Остання її роль була в українському фільму "Сусідка", де в головних ролях зіграли Ксенія Мішина та Артемій Єгоров.
Олена активна на своїй сторінці у Фейсбук. Вона часто викладає фото та відео, які підписує російською мовою. Вона ділиться своїми думками та повсякденним життям.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Школи " Ірина Кудашова. Вона втратила житло через росіян і розійшлась зі старшим на 10 років чоловіком.