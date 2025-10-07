Критикувала декомунізацію і казала, що ненавидить Майдан: де зараз зірка серіалів "Кварталу" Рєпіна

Олена Рєпіна востаннє з'являлася на телеекранах у 2022 році

Олена Рєпіна — українська акторка театру та кіно, яка відома за ролями у серіалах "Слуга народу", "Папік", "Одного разу під Полтавою", яка відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями. Раніше у ЗМІ писали, що вона мешкає за кордоном, але, схоже, актриса перебуває в Україні разом із чоловіком.

Що потрібно знати

Що відомо про Олену Рєпіну

Рєпіна закінчила Київський національний університет імені Карпенка-Карого. Після закінчення вишу працювала у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. У кіно вона дебютувала у 1995 році, у російському фільмі "Ехай!".

Олена Рєпіна

У 2003 році Рєпіна отримала першу серйозну роль у російсько-українському фільмі "Завтра буде завтра", де її колегами були Ада Роговцева і Богдан Ступка. Загалом вона знялася у понад 80 фільмах. Найпомітніша телепримітка — роль Віри Іванівни, експертки з чистоти, у серіалі "Реальна містика".

Що казала про Україну Рєпіна

Минулого року Рєпіна дозволила собі негативно висловлюватися Україну. Вона заявила, що Майдан призвів до занепаду нашої країни.

Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну. Ось те, що зараз із нами, це наслідки Майдану. Ви можете мене заплювати, можете не заплювати. Клятий Майдан! Ніхто не відповість Олена Рєпіна

Також акторка під час прямого ефіру в Інстаграм висловилася про перейменування вулиць в українських містах у рамках декомунізації.

Якщо ви назвали всю Україну вулицями Бандери, це не означає, що… Ну подивимося, як воно там буде. Слава нації? Якій нації? Якій нації? Ви бодай знаєте, як в Україні люди виживають? В Україні, як люди виживають з корупцією. Бандерівці? Та й х*р із ними, ненавиджу заявила Рєпіна

Олена Рєпіна

Також на своїй сторінці в Тік Ток актриса виклала відео, в якому засудила зняття зірки СРСР з обеліску на Галицькій площі у Києві. Схоже, Рєпіна чекає на повернення СРСР.

Де зараз Олена Рєпіна

Імовірно, Рєпіна мешкає у Києві. У кіно схоже вже кілька років вона не знімається. Остання її роль була в українському фільму "Сусідка", де в головних ролях зіграли Ксенія Мішина та Артемій Єгоров.

Олена активна на своїй сторінці у Фейсбук. Вона часто викладає фото та відео, які підписує російською мовою. Вона ділиться своїми думками та повсякденним життям.

Олена Рєпіна. Фото: facebook.com/elega.repina

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Школи " Ірина Кудашова. Вона втратила житло через росіян і розійшлась зі старшим на 10 років чоловіком.