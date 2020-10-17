Появился новый совместный портрет Меган Маркл и принца Гарри: официальное фото

Супруги появились на официальных снимках для нового выпуска 100 Talks журнала TIME.

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри позировали для престижное издание Time, которое анонсировало выступлению пары на виртуальном саммите TIME100. Отметим, что участниками проекта также стали Далай-Лама, Элтон Джон, Анджелина Джоли и другие знаменитости.

Тема саммита - "Проектирование лучшего мира". На нем Меган и Гарри поднимут тему по усовершенствованию цифрового мира, где они расскажут о создании интернет-сообществ. В обсуждении примут участие также эксперты, журналисты и создатели онлайн-контента. Гостей саммита пара выбирали лично.

Новое фото стало приятным сюрпризом для поклонников герцогов. Сделанный в черно-белом формате совместный снимок показывает гармоничные отношения между супругами.

View this post on Instagram A post shared by The Sussex Set | Podcast (@sussexset) on Oct 16, 2020 at 8:19am PDT

Новый выпуск журнала с Меган Маркл и принцем Гарри запланирован на 20 октября.

Напомним, что недавно Меган Маркл рассказала о своем ментальном здоровье.

Также "Телеграф" ранее сообщал о том, что королевский биограф раскрыл правду о супруге принца Гарри.