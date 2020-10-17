Появился новый совместный портрет Меган Маркл и принца Гарри: официальное фото

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри позировали для престижное издание Time, которое анонсировало выступлению пары на виртуальном саммите TIME100. Отметим, что участниками проекта также стали Далай-Лама, Элтон Джон, Анджелина Джоли и другие знаменитости.
Тема саммита - "Проектирование лучшего мира". На нем Меган и Гарри поднимут тему по усовершенствованию цифрового мира, где они расскажут о создании интернет-сообществ. В обсуждении примут участие также эксперты, журналисты и создатели онлайн-контента. Гостей саммита пара выбирали лично.
Новое фото стало приятным сюрпризом для поклонников герцогов. Сделанный в черно-белом формате совместный снимок показывает гармоничные отношения между супругами.
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Новый выпуск журнала с Меган Маркл и принцем Гарри запланирован на 20 октября.
Напомним, что недавно Меган Маркл рассказала о своем ментальном здоровье.
Также "Телеграф" ранее сообщал о том, что королевский биограф раскрыл правду о супруге принца Гарри.