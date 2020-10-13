Требовала, чтобы ее сделали самой известной в мире: королевский эксперт о Меган Маркл

Королевский эксперт - леди Колин Кэмпбелл, автор книги "Меган и Гарри: настоящая история", рассказала о том, какими были требования Меган Маркл к пиарщикам еще до выхода из королевской семьи.

По словам леди Кэмпбелл, герцогиня Сассекская сообщила своей команде по связям с общественностью, что ее амбиции заключаются в том, чтобы стать самой известной личностью в мире, а эта миссия может быть реализована только в том случае, если она "противоречива". То есть все это станет вероятнее благодаря крупному скандалу.

"Я начала писать эту книгу, потому что в прошлом году я лично узнала, что Меган - с попустительства Гарри - делала то, что в королевской семье считается неприемлемым!" - рассказала Колин Кэмбелл, выступая перед Грэмом Нортоном в его субботнем утреннем шоу.

Биограф сообщила, что Меган вела коммерческую и политическую деятельность, которая традиционно была недоступна для членов королевской семьи, комментировала политиков, ведь очень интересуется политикой, а также во "вступительном инструктаже" для своих пиарщиков требовала, чтобы они делали из нее самого известного человека в мире.

Также, леди Кэмбелл отметила, что узнав о книге, супруги Меган и Гарри пытались вмешаться в ее написание.

"Они действительно пытались повлиять на повествование через общих друзей", - рассказала королевский биограф.

Ранее, "Телеграф" писал, что Меган Маркл рассказала о травле в ее сторону и поделилась своим личным опытом восстановления.