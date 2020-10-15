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Четверг, 15.10.2020
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Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19 (Фото)

Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19 (Фото)
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram The Royal Family
Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса покинула свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии. Вместе с принцем Уильямом монарх побывала в лаборатории Портон-Даун, расположенной близ Солсбери.

Это первая официальная встреча королевы с представителями общественности за пределами Виндзорского замка после того, как в марте она переехала из Букингемского дворца в Виндзор из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что Елизавета II прилетела в лабораторию на вертолете. Принц Уильям прибыл на автомобиле.

Королевские источники говорят, что все соответствующие рекомендации по COVID-19 соблюдались, и все те, кто встречался с королевой, которая была одета в кашемировом розовом пальто, разработанном Stewart Parvin, и в соответствующей шляпе от Рэйчел Тревор Морган, - и ее внук дали отрицательный результат на коронавирус.

 
 
 
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Пара встретилась с учеными, занимающимися строго засекреченными исследованиями и анализом для защиты Великобритании от террористических и криминальных угроз. Члены королевской семьи также поговорили с персоналом, участвовавшим в выявлении нервно-паралитического агента "Новичок" и последующем расследовании атаки в Солсбери в 2018 году.

Будущий король принц Уильям вместе со своей бабушкой королевой Елизаветой также поговорили с учеными, оказывающими жизненно важную поддержку ответным мерам Великобритании на пандемию коронавируса, работая в областях аналитических исследований и направляя микробиологов в больницы NHS для увеличения возможностей тестирования.

Как ранее писал "Телеграф", в марте этого года Ее Величество вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в Виндзор по соображениям безопасности.

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Принц Уильям, Новичок, Королевская семья, Елизавета II, Коронавирус, Герцоги Кембриджские, Солсбери, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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