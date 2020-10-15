Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19 (Фото)

Королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии коронавируса покинула свою резиденцию в Виндзорском замке для участия в мероприятии. Вместе с принцем Уильямом монарх побывала в лаборатории Портон-Даун, расположенной близ Солсбери.

Это первая официальная встреча королевы с представителями общественности за пределами Виндзорского замка после того, как в марте она переехала из Букингемского дворца в Виндзор из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что Елизавета II прилетела в лабораторию на вертолете. Принц Уильям прибыл на автомобиле.

The Queen arrived by helicopter and William arrived separately. All relevant Covid-19 guidelines are being followed, everyone meeting HMQ & Wills have rested negative for the virus, and they’re meeting in a car park marquee. They last saw each other, of course, at Balmoral pic.twitter.com/k2zbcLfi20 — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) October 15, 2020

Королевские источники говорят, что все соответствующие рекомендации по COVID-19 соблюдались, и все те, кто встречался с королевой, которая была одета в кашемировом розовом пальто, разработанном Stewart Parvin, и в соответствующей шляпе от Рэйчел Тревор Морган, - и ее внук дали отрицательный результат на коронавирус.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) on Oct 15, 2020 at 4:54am PDT

Пара встретилась с учеными, занимающимися строго засекреченными исследованиями и анализом для защиты Великобритании от террористических и криминальных угроз. Члены королевской семьи также поговорили с персоналом, участвовавшим в выявлении нервно-паралитического агента "Новичок" и последующем расследовании атаки в Солсбери в 2018 году.

Queen looking lovely, and very lively, in a Stewart Parvin old rose cashmere coat and silk dress of autumnal woodland florals with a matching hat by Rachel Trevor Morgan. pic.twitter.com/W4nxXyGixp — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) October 15, 2020

Будущий король принц Уильям вместе со своей бабушкой королевой Елизаветой также поговорили с учеными, оказывающими жизненно важную поддержку ответным мерам Великобритании на пандемию коронавируса, работая в областях аналитических исследований и направляя микробиологов в больницы NHS для увеличения возможностей тестирования.

Как ранее писал "Телеграф", в марте этого года Ее Величество вместе с супругом - 98-летним принцем Филипом - переехала из Лондона в Виндзор по соображениям безопасности.