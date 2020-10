Елизавета II впервые за пандемию вышла из дворца - заслушать секретные отчеты по "Новичку" и COVID-19 (Фото)

Это первая официальная встреча королевы с представителями общественности за пределами Виндзорского замка после того, как в марте она переехала из Букингемского дворца в Виндзор из-за пандемии COVID-19.

Отмечается, что Елизавета II прилетела в лабораторию на вертолете. Принц Уильям прибыл на автомобиле.

The Queen arrived by helicopter and William arrived separately. All relevant Covid-19 guidelines are being followed, everyone meeting HMQ & Wills have rested negative for the virus, and they’re meeting in a car park marquee. They last saw each other, of course, at Balmoral pic.twitter.com/k2zbcLfi20

