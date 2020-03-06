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Пятница, 06.03.2020
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Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)
Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)

Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)

Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)
17:37 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В рамках проекта издание представило 89 новых обложек.

Американский журнал Time представил обложки с сотней "Женщин года", которые, по версии издания, стали влиятельными за последнее столетие. Об этом издание сообщило в Instagram.

"Представление проекта "100 женщин года" - это шанс рассказать о влиятельных женщинах, которые так часто оставались на втором плане в силу исторических причин. Чтобы отметить роль этих женщин, мы взялись за исторический проект: избрали женщину или группу женщин, которые представляют каждый год в период с 1920 по 2019-й, а затем создали обложку журнала Time для них. Каждая обложка является наглядной иллюстрацией того периода, который ее представляет", - говорится в заметке.

Как отмечается на сайте издания, 72 года журнал выбирал "Мужчину года", и только в 1999 году было принято решение изменить название рейтинга на "Человек года", что позволило включать в список женщин.

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Однако несмотря на это чаще всего звание получил все равно мужчина.

В рамках проекта издание представило 89 новых обложек. Еще 11 украсили женщины, которые раньше уже объявлялись "Человеком года". "100 имен в этом проекте является результатом многомесячной работы, которая началась со списка из 600 номинаций, составленного сотрудниками Time - специалистами в этой сфере, нашим креативным партнером, режиссером Альма Харель и комитетом известных женщин из разных сфер", - рассказывают создатели проекта.

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Женщины, Человек года, TIME, Самые влиятельные женщины века.
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