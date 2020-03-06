Time определил сотню самых влиятельных женщин века (Фото)

Новости шоу бизнеса:В рамках проекта издание представило 89 новых обложек.

Американский журнал Time представил обложки с сотней "Женщин года", которые, по версии издания, стали влиятельными за последнее столетие. Об этом издание сообщило в Instagram.

"Представление проекта "100 женщин года" - это шанс рассказать о влиятельных женщинах, которые так часто оставались на втором плане в силу исторических причин. Чтобы отметить роль этих женщин, мы взялись за исторический проект: избрали женщину или группу женщин, которые представляют каждый год в период с 1920 по 2019-й, а затем создали обложку журнала Time для них. Каждая обложка является наглядной иллюстрацией того периода, который ее представляет", - говорится в заметке.

Как отмечается на сайте издания, 72 года журнал выбирал "Мужчину года", и только в 1999 году было принято решение изменить название рейтинга на "Человек года", что позволило включать в список женщин.

Однако несмотря на это чаще всего звание получил все равно мужчина.

В рамках проекта издание представило 89 новых обложек. Еще 11 украсили женщины, которые раньше уже объявлялись "Человеком года". "100 имен в этом проекте является результатом многомесячной работы, которая началась со списка из 600 номинаций, составленного сотрудниками Time - специалистами в этой сфере, нашим креативным партнером, режиссером Альма Харель и комитетом известных женщин из разных сфер", - рассказывают создатели проекта.