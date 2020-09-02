Ариана Гранде стала первой женщиной в Instagram, набравшей 200 млн подписчиков

27-летняя Ариана Гранде стала первой пользовательницей Instagram, на страницу которой подписались 200 миллионов человек.

Рекордсменкой в Инстаграме Ариана Гранде стала 27 августа. Тогда же она достигла отметки в 200 миллионов подписчиков.

Немного отстают от нее 23-летняя Кайли Дженнер и 28-летняя Селена Гомес со 193 и 190 миллионами подписчиков соответственно.

Мужчина, разделяющий с ней пьедестал первенства по количеству подписчиков - легенда футбола Криштиану Рональдо, у него 237 млн фолловеров.

Одной из первых коллегу поздравила Леди Гага, с которой Гранде записала хит Rain On Me: "Поздравления моей подруге Ариане Гранде с 200 миллионами подписчиков! Ты королева! Носи эту корону!".

Как сообщалось ранее, Ариана Гранде отметила 27-летие в стиле хоррора Ари Астера.