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Суббота, 23.05.2020

Леди Гага и Ариана Гранде появились вместе в клипе на песню "Rain On Me" (Видео)

Певица Леди Гага на своем канале на YouTube опубликовала клип на песню Rain On Me, которая была записана совместно с Арианой Гранде. Песня вошла в альбом Леди Гаги Chromatica, который выйдет 29 мая. В клипе обе певицы танцуют в розово-черных комбинезона на фоне мрачного мегаполиса вместе с группой танцоров. Еще одним персонажем клипа является раненая девушка, которая продолжает двигаться, несмотря на кинжалы, которые вонзились в ее тело. Роль этой девушки исполнила Леди Гага.
zn.ua
Фото: instagram
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Леди Гага, Клип, Ариана Гранде, Rain on Me.
14:19 Сегодня Телеграф
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