Леди Гага и Ариана Гранде появились вместе в клипе на песню "Rain On Me" (Видео)

Певица Леди Гага на своем канале на YouTube опубликовала клип на песню Rain On Me, которая была записана совместно с Арианой Гранде. Песня вошла в альбом Леди Гаги Chromatica, который выйдет 29 мая. В клипе обе певицы танцуют в розово-черных комбинезона на фоне мрачного мегаполиса вместе с группой танцоров. Еще одним персонажем клипа является раненая девушка, которая продолжает двигаться, несмотря на кинжалы, которые вонзились в ее тело. Роль этой девушки исполнила Леди Гага.