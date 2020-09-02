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Шарлиз Терон возглавила рекламную кампанию новой версии культового аромата Dior

Шарлиз Терон возглавила рекламную кампанию новой версии культового аромата Dior
11:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Dior представил рекламу нового аромата J’Adore, главную "роль" в котором сыграла голливудская актриса Шарлиз Терон.

45-летняя актриса появилась на рекламных кадрах и в мини-фильме, посвященном аромату Dior J’Adore Infinissime. Терон позировала в золотом ожерелье, имитирующем дизайн бутылки.

Dior описывает новую версию J’adore, как "оду бесстрашным женщинам", отмечая, что парфюмер Франсуа Демаши стремился создать еще более чувственную и соблазнительную версию легендарного цветочного аромата.

"Легендарный цветочный букет J’adore, дополненный свежестью и чувственностью самых красивых цветов, представляет собой новое сбалансированное и многогранное видение — оду бесстрашным женщинам", — отмечает дом моды.

 
 
 
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Публикация от Dior Parfums (@diorparfums)

В честь выхода нового аромата Dior представил мини-интервью с Терон, которая рассуждает о уверенных в себе и бесстрашных женщинах.

 
 
 
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Публикация от Dior Parfums (@diorparfums)

Звезда "Безумного Макса" полностью сбрила волосы, но жертва того стоила (Видео)

Парфюмерная композиция включила в себя ноту бергамота, красного апельсина и розового перца, а также сандала, жасмина, ландыша, майской розы, иланг-иланга и туберозы.

Отметим, линейка J’Adore насчитывает 26 ароматов. В числе последних фланкеров — J’adore In Joy и J’adore L’Or, выпущенные в 2017 году и J’adore Absolu, представленный в 2018 году.

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Реклама, Шарлиз Терон, Актриса, Dior.

Автор:

Телеграф
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