Звезда "Безумного Макса" полностью сбрила волосы, но жертва того стоила (Видео)

На своей официальной странице в Инстаграм 44-летняя Шарлиз Терон поделилась архивным видео, на котором показала свой образ из ленты "Безумный Макс".
В ролике видно, как актриса сбривает свои белокурые волосы. Поклонники актрисы не поверили увиденному, но отметили, что Шарлиз очень красивая с любой прической.
Публикацию была сделана по случаю показа фильма, который состоялся вчера: "По случаю сегодняшнего показа фильма "Безумный Макс". Огромное спасибо за организацию сегодняшнего вечера! Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране".
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Напомним, известная американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон во время съемок фильма "Старая гвардия" (2020) сильно поранила руку.