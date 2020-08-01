Звезда "Безумного Макса" полностью сбрила волосы, но жертва того стоила (Видео)

Американская актриса и продюсер Шарлиз Терон показала поклонникам, как готовилась к съемкам в постапокалиптическом боевике "Безумный Макс: Дорога ярости".

На своей официальной странице в Инстаграм 44-летняя Шарлиз Терон поделилась архивным видео, на котором показала свой образ из ленты "Безумный Макс".

В ролике видно, как актриса сбривает свои белокурые волосы. Поклонники актрисы не поверили увиденному, но отметили, что Шарлиз очень красивая с любой прической.

Публикацию была сделана по случаю показа фильма, который состоялся вчера: "По случаю сегодняшнего показа фильма "Безумный Макс". Огромное спасибо за организацию сегодняшнего вечера! Так рада снова увидеть этот фильм на большом экране".

View this post on Instagram A post shared by Charlize Theron (@charlizeafrica) on Jul 31, 2020 at 12:44pm PDT

Напомним, известная американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон во время съемок фильма "Старая гвардия" (2020) сильно поранила руку.