Джейсону Момоа – 41: ТОП лучших ролей актера (Видео)

Актер Джейсон Момоа прославился не только благодаря роли Кхала Дрого.

Свой день рождения сегодня, 1 августа, отмечает звезда "Игры престолов" и "Лиги справедливости" – Джейсон Момоа. Знаменитости исполняется 41 год.

Актер прославился ролями воинственных героев в фантастических боевиках и фэнтези, таких как "Конан-варвар", "Игра престолов", "Аквамен", "Звёздные врата: Атлантида".

"Спасатели Малибу"

Известно, что Джейсон снялся в 10-м и 11-м сезонах сериала. Он сыграл Джейсона Иоэйна – загорелого красавчика, который бегал по пляжу. Отмечается, что именно после этой роли в сериале он стал узнаваем.

"Звездные врата: Антлантида"

Актер играл со второго по пятый сезон. Он исполнил роль жителя галактики Пегаса, воина и эксперта по оружию Ронона Декса. События этого телесериала происходят во Вселенной звездных врат, права на которую принадлежат компании MGM.

"Игра престолов"

В этом проекте Момоа сыграл Кхала Дрого – вождя кочевников-дотракийцев. Он непосредственно играл в первом сезоне, но появился и во втором как видение героини Эмилии Кларк – Дейенерис Таргариен.

"Граница"

Знаменитый актер сыграл одну из главных ролей – Деклана Харпа. В основе сюжета положена история траппера-метиса Деклана Харпа, который конечно же стремится разрушить монополию Компании Гудзонова залива на торговлю мехом в Канаде.

"Смотри"

Ужасная неизвестная болезнь поразила каждого живущего на планете. Данная эпидемия затронула абсолютно всех, специалисты начали искать средство против слепоты, но все подопытные умирали.

Актер играет воина Бабу Восса – отца двойняшек, которые по какой-то причине рождаются зрячими.

Напомним, актер Леонардо Ди Каприо выступит продюсером нового сериала, который будет основан на книге Олдоса Хаксли.