Шарлиз Терон получила серьезные травмы на съемках фильма "Старая гвардия"

Известная американская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон во время съемок очередного фильма сильно поранила руку. Она выполняла опасные трюки самостоятельно и теперь для восстановления ей нужно три операции.

Звезда Голливуда Шарлиз Терон играет женщину-воина Энди в фильме Netflix "Старая гвардия". Недавно в интервью изданию The Daily Telegraph она сообщила о серьезной травме руки.

По сюжету фильма "Старая гвардия" Энди вместе с командой пытается противостоять злодеям и защитить мирных жителей города.

Знаменитость приняла решение выполнять опасные трюки своей героини без помощи каскадеров, что в следствии привело к травмированию руки. На данный момент рука требует хирургического вмешательства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Full Chaos (@fullchaosjournal) 12 Июл 2020 в 4:32 PDT

"Я не понимала, насколько серьезную травму получила. Поэтому решила бороться и разобраться с этим потом."- отметила актриса.

Отметим, что американская актриса порвала связку на большом пальце.

В это время мы снимали сцены на коне, а я практически вообще не могла двигать конечностью. После того, как закончилась работа над фильмом, я поняла, что мне нужно сделать три операции, – заявила актриса.

Актриса призналась, что сначала ее рука онемела, но в тоже время она продолжила съемочный процесс. На тот момент Шарлиз Терон не понимала, насколько произошла серьезна травма. Известно, что она почти пять дней работала с поврежденной рукой.