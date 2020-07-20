Шарлиз Терон получила серьезные травмы на съемках фильма "Старая гвардия"

Звезда Голливуда Шарлиз Терон играет женщину-воина Энди в фильме Netflix "Старая гвардия". Недавно в интервью изданию The Daily Telegraph она сообщила о серьезной травме руки.
По сюжету фильма "Старая гвардия" Энди вместе с командой пытается противостоять злодеям и защитить мирных жителей города.
Знаменитость приняла решение выполнять опасные трюки своей героини без помощи каскадеров, что в следствии привело к травмированию руки. На данный момент рука требует хирургического вмешательства.
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"Я не понимала, насколько серьезную травму получила. Поэтому решила бороться и разобраться с этим потом."- отметила актриса.
Отметим, что американская актриса порвала связку на большом пальце.
В это время мы снимали сцены на коне, а я практически вообще не могла двигать конечностью. После того, как закончилась работа над фильмом, я поняла, что мне нужно сделать три операции, – заявила актриса.
Актриса призналась, что сначала ее рука онемела, но в тоже время она продолжила съемочный процесс. На тот момент Шарлиз Терон не понимала, насколько произошла серьезна травма. Известно, что она почти пять дней работала с поврежденной рукой.