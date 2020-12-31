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Четверг, 31.12.2020
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Главные кинопремьеры 31 декабря: "Охота на Санту", "Фестиваль Рифкина", "Отчаянные беглецы", "Пингвиненок Пороро"

Главные кинопремьеры 31 декабря: "Охота на Санту", "Фестиваль Рифкина", "Отчаянные беглецы", "Пингвиненок Пороро"
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф

"Телеграф" рассказывает обо всех кинопремьерах недели, которые выходят в последний день 2020-ого года.

Охота на Санту

Обиженный на Санту 12-летний мальчик заказывает киллера, чтобы расквитаться за кусок угля, полученный в подарок. Но он не догадывается, что Санта не так уж прост и с опытом он приобрел много навыков.

Интересные факты о фильме "Охота на Санту":

- Шайа Лабаф должен был сыграть роль Уолтона Гоггинса, но выбыл из-за конфликтов в расписании.

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Фестиваль Рифкина

Супружеская пара из Америки отправляется в солнечный Сан-Себастьян, чтобы посетить престижный международный кинофестиваль, но водоворот событий затягивает их в мир кино и соблазнов.

Интересные факты о фильме "Фестиваль Рифкина":

- 49-й художественный фильм Вуди Аллена.

- Съемки закончились на неделю раньше срока. Последняя сцена снималась утром 16 августа, а во второй половине дня была организована благотворительная ярмарка, на которой выставляли на продажу реквизит и костюмы, использованные в фильме.

- 26 июня было объявлено, что мировой премьерой "Фестиваля Рифкина" откроется 68-й Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне.

- Плакат к фильму был разработан известным барселонским художником Хорди Лабандой, известным своими модными иллюстрациями и редакционными статьями для таких журналов, как Vogue, Marie Claire, других СМИ, таких как The New York Times, или модных брендов, таких как Chanel. На плакате изображены четыре главных героя на террасе отеля María Cristina в Сан-Себастьяне.

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Отчаянные беглецы

Сьюзи узнает о своей смертельной болезни. Времени осталось мало, и теперь она наконец может сделать то, чего давно хотела. В компании двух странных мужчин она отправляется в долгое и увлекательное путешествие.

Их ждет незабываемый и сногсшибательный квест!

Первое Рождество

Сальво - убежденный атеист: еще бы, он промышляет кражей предметов духовного искусства. Отец Валентино - благочестивый священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются в канун Рождества: по причудливой воле судьбы, Сальва и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества. Им предстоит узнать о себе много нового, проявить мужество перед опасностью в лице царя Ирода и, рискуя собственной жизнью, спасти маленького Иисуса.

Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ

Пингвиненок Пороро с друзьями отправляется в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища. Его ждут удивительные встречи с коварными пиратами и самим капитаном Сильвером.

Для поднятия праздничного настроения "Телеграф" рекомендует просмотреть подборку новогодних фильмов.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Трейлер, Афиша кино, Фестиваль Рифкина, Охота на Санту, Отчаянные беглецы, Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ, Первое Рождество.

Автор:

Телеграф
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