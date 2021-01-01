Топ-5 зимних фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

Наступил Новый 2021 год. Если 31 декабря было понятно чем заняться, то после бурного празднования на 1 января никаких особо планов не построишь. Все, что хочется это лежать в кроватке, укутавшись одеялом.

А почему же не соединить это «лежание» с просмотром интересного зимнего фильма. «Телеграф» собрал пятерку атмосферных кинолент, которые можно посмотреть всем семьей.

«Один дома»

По праву фильмы из серии «Один дома» уже считаются классикой. Забавная история о мальчике, которого оставили одного дома на Рождество, полюбилась и взрослым и детям по всему миру.

«Гринч – похититель Рождества»

Смешная и трогательная история о том, как зеленый монстр Гринч, в исполнении Джима Керри, пытается похитить праздник у целого города.

«Принцесса на Рождество»

Фильм-сказка, в котором обычная девушка из маленького города находит свое счастье в Рождество да еще и в образе прекрасного принца.

«Чарли и шоколадная фабрика»

Прекрасная и добрая история о мальчике Чарли, который, хоть и живет бедно, но искренне верит в чудеса. Счастливый случай дарит мальчику уникальное приглашение на шоколадную фабрику, где он знакомится с ее владельцем Вилли Вонкой, и выигрывает его «конкурс»…

«На месте принцессы»

Отличный легкий фильм, с невероятным сюжетом. На конкурсе кулинаров встречаются две девушки, которые как две капли воды похожи друг на друга. Только одна простушка, а другая – королевских кровей. И они решают поменяться местами…

Ранее, «Телеграф» писал, что можно послушать на праздничных выходных для продолжения новогоднего настроения.