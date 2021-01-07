Рождественские мультфильмы для детей: ТОП-5 (видео)

Рождественские праздники ежегодно позволяют провести уютные вечера дома. Чтобы не скучать с детьми на протяжении всех рождественских выходных, "Телеграф" предлагает посмотреть мультфильмы, которые продлят праздничное настроение и подарят только приятные эмоции, ведь это жанр кинематографа, который любят как взрослые, так и дети.

Кошмар перед рождеством (1993)

Фильм рассказывает о злоключениях Джека Скеллингтона, любимого тыквенного короля в Хеллоуинтауне, которому уже наскучила одна и та же ежегодная рутина пугать людей в "реальном мире". Когда Джек случайно натыкается на городок Рождество, полный веселья и яркого декора, он пытается сделать невозможное - добавить ужасающей местности радости, похитив Санту. Но вскоре Джек обнаруживает, что даже самые продуманные планы могут серьезно нарушиться.

Полярный экспресс (2004)

В канун Рождества за мальчиком приезжает волшебный поезд, который отправляется на Северный полюс, чтобы доказать главному герою, что Санта Клаус существует.

Рождественская история (2009)

Картина от Роберта Земекиса об угрюмом и жадном Скрудже, жизнь которого меняется под влиянием одного сна.

Секретная служба Санта Клауса (2011)

Как Санта может всего за ночь доставить миллионы подарков во всем мире? Загадка скрыта в волшебных санях и эльфах, которые работают весь год, чтобы сделать праздник для каждого ребенка. Однако из-за технической ошибки послушная девочка Гвен может остаться без подарка. Исправить ситуацию берется неуклюжий сын Санты Артур.

Гринч (2018)

Гринч и его верный пес Макс живут уединенно в пещере на горе Крампет. Его главный источник раздражения - это Рождество, когда его соседи в Ктограде шумно отмечают праздники. Раздраженный Гринч понимает, что есть только один способ обрести покой и тишину. С помощью Макса зеленый ворчун разрабатывает схему, чтобы изобразить Санта-Клауса, украсть Рождество и раз и навсегда заставить забыть о праздничном настроении жителей города.

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