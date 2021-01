"Не время умирать" и "Тихое место 2": самые захватывающие фильмы для просмотра в 2021 году (видео)

Половина самых больших премьер 2021 года - это фильмы, не вышедшие в прокат в 2020 году из-за пандемии коронавируса. "Телеграф" надеется, что в этом году все пройдет благополучно и ничто не помешает нам сходить в кино. Тем более, что приятных поводов для этого будет много.

Кинокритики BBC Culture Николас Барбер и Кэрин Джеймс выбрали для себя самые захватывающие фильмы для просмотра в наступившем году.

Уйти не прощаясь (French Exit)

Мишель Пфайффер играет богатую, гламурную вдову, которая теряет свое состояние и экстравагантную нью-йоркскую квартиру, и тратит оставшиеся деньги на переезд в Париж со своим сыном и котом.

Мировая премьера фильма состоялась на Нью-Йоркском кинофестивале 10 октября 2020 года. Театральный показ намечен на 12 февраля 2021 года.

Соединенные Штаты против Билли Холидей (The United States vs Billie Holiday)

В мае 1947 года одна из самых известных джазовых певиц Америки был арестован за хранение наркотиков. Последующее судебное разбирательство стало известно как "Соединенные Штаты против Билли Холидей".

В фильме показан период наркозависимости Холидэй. Из-за этого в 1959 году певицу арестовало ФБР. Один из агентов под прикрытием влюбляется в Холидэй незадолго до ее смерти.

Премьера картины запланирована на февраль 2021 года.

Множественные святые Ньюарка (The Many Saints of Newark)

Действие фильма разворачивается в 1960-х и 70-х годах на фоне расовых волнений и беспорядков в Ньюарке, штат Нью-Джерси, с антагонизмом между чернокожими и американцами итальянского происхождения.

Является приквелом сериала "Клан Сопрано" 1999 года.

Премьера запланирована на 12 марта 2021 года.

Не время умирать (No Time To Die)

Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего учёного. Миссия по спасению учёного оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.

Выходит фильм 2 апреля 2021 года.

BIOS

События разворачиваются в пост апокалиптическом мире будущего. Изобретатель Финч (Том Хэнкс) является одним из последних людей на земле. Смертельно больной, он создает робота, которого играет Калеб Лэндри-Джонс, чтобы тот заботился о его любимой собаке после своей смерти. Все трое отправляются в путешествие по Америке или тому, что от нее осталось.

Universal Pictures наметила выпуск фильма на 16 апреля 2021 года.

Тихое место 2 (A Quiet Place 2)

Семейство Эббот продолжает борьбу за жизнь в тишине. Герои отправляются из дома в неизвестность, однако быстро понимают, что те, кто охотятся на звук, - не единственная опасность, которая их поджидает за пределами тропы.

Охотники за привидениями: Наследники (Ghostbusters: Afterlife)

Мать-одиночка Кэлли вместе со своими детьми Трэвором и Фиби перезжает в маленький город в штате Оклахома из-за банкротства. Забрались они туда, потому что получили в наследство старую ферму - от отца, которого Кэлли не знала. После этого и начинается сюжет с ловушкой для призраков, авто Ecto 1 и тайным подвалом с костюмами Охотников за привидениями.

Премьера состоится 11 июня 2021 года.

Лука (Luca)

Герой мультфильма - мальчик по имени Лука, который чудесно и беззаботно проводит лето на берегу моря со своим новым лучшим другом. Единственная загвоздка в том, что его друг на самом деле является замаскированным морским чудовищем.

Премьера запланирована на 18 июня 2021 год.

Лучший стрелок: Мэверик (Top Gun: Maverick)

Капитан Пит "Меверик" Митчел (Том Круз) по-прежнему совершает боевые вылеты. Он так же искусен в небе, однако отказывается от повышений по службе.

Выход в широкий прокат запланирован на 2 июля 2021 года.

Шан-Чи и легенда десяти колец (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Шан-Чи внедряется в тайную организацию "Десять колец" и пытается расправиться с прошлым, которое, как ему казалось, осталось позади.

Картина выйдет в прокат в США 9 июля 2021 года.

Прошлой ночью в Сохо ( Last Night in Soho)

Фильм расскажет о девушке, которая интересуется модным дизайном и оказывается в Лондоне в 2002 году, где встречает свою любимую певицу. Но этот Лондон в действительности совсем не такой, как кажется на первый взгляд…

Мировая премьера фильма состоится 23 апреля 2021 года.

Глубокие воды (Deep Water)

Супружеская пара, разлюбившая друг друга, начинает играть друг против друга в смертельные игры разума, в результате чего начинают видеть, как умирают окружающие.

Компания 20th Century Studios выпустит фильм 13 августа 2021 года.

Кэндимен (Candyman)

Фильм о чикагском маньяке Кэндимэне, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам.

Запланирован на 27 августа 2021 года.

Дюна (Dune)

Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фримены, но ее главная ценность - пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

В прокате с 1 октября 2021 года.

Последняя дуэль (The Last Duel)

Во Франции конца XIV века лучшим друзьям Жану де Карружу и Жаку Ле Гри приказывают драться насмерть после того, как Карруж обвиняет Ле Гриса в изнасиловании его жены.

Выход запланирован на 15 октября 2021 года.

Вечные (Eternals)

После событий картины "Мстители: Финал" Вечные - бессмертная раса суперлюдей, живущая на Земле в тайне более 7 тыс. лет, - воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.

Картина выйдет в прокат в США 5 ноября 2021 года.

Король Ричард (King Richard)

Биографическая лента расскажет о Ричарде Уильямсе. Герой никогда не играл в теннис и практически ничего не знал о подготовке профессиональных спортсменов. Однако он изъявил желание тренировать всех своих дочерей. Настоящий талант к игре показали две его дочери, Серена и Винус.

Премьера запланирована на 18 ноября 2021 года.

Аллея кошмаров (Nightmare Alley)

Мошенник Стэн Карлайл объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Премьера состоится 3 декабря 2021 года.

Вестсайдская история (West Side Story)

Фильм является ремейком одноименного фильма 1961 года. Подростки Тони и Мария, несмотря на то, что они связаны с конкурирующими уличными бандами, Белыми Джетс и Акулами Пуэрто-Рико, влюбляются в Нью-Йорке 1950-х годов.

Фильм должен быть выпущен 10 декабря 2021 года.

Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" (The French Dispatch)

В центре картины — три сюжетных линии. Все они связаны с публикациями в американском журнале "The French Dispatch" (еженедельном приложении к канзасской газете "Liberty, Kansas Evening Sun"), редакция которого располагается в городке Эннуи-сюр-Блазе.

В настоящее время планируется, что фильм выйдет в прокат в 2021 году, а его премьера состоится на Каннском кинофестивале.