Энн Хэтэуэй грабит ювелирный магазин во время локдауна: трейлер нового фильма (видео)

Стриминговый сервис HBO выпустил трейлер нового фильма с Энн Хэтэуэй ("Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada", "Интерстеллар", "Восемь подруг Оушена") и Чиветелем Эджиофором ("2012", "Солт", "Доктор Стрэндж") в главных ролях. Картина получила название Locked Down ("Локдаун").

Видео появилось на официальном YouTube-канале HBO Max.

Действия картины происходит во время всеобщего карантина. Линда и Пакстон, которые решают расстаться, оказываются запертыми в доме и их совместное проживание оказывается сложной задачей для обоих, но подпитываемое поэзией и обильным количеством вина, оно самым удивительным образом сближает их и пара решает ограбить ювелирный магазин в универмаге Harrods.

Режиссером фильма стал Даг Лайман, известный своими работами над лентами "Мистер и миссис Смит", "Грань будущего", а также франшиза о Джейсоне Борне с Мэттом Деймоном в главной роли.

Кроме Хэтэуэй и Эджиофора в "Локдауне" также снялись Бен Стиллер, Бен Кингсли, Люси Бойнтон, Минди Калинг, Марк Гэтисс и другие.

Выход картины запланирован на HBO Max 14 января этого года.

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