Скачать
Четверг, 07.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США
Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США
Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына
Геннадий Корбан впервые прокомментировал гибель сына
Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали
Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали
Месси вернул Барселону в тройку лучших: видеообзор матча с Атлетиком
Месси вернул Барселону в тройку лучших: видеообзор матча с Атлетиком

Энн Хэтэуэй грабит ювелирный магазин во время локдауна: трейлер нового фильма (видео)

Энн Хэтэуэй грабит ювелирный магазин во время локдауна: трейлер нового фильма (видео)
15:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Стриминговый сервис HBO выпустил трейлер нового фильма с Энн Хэтэуэй ("Дневники принцессы", "Дьявол носит Prada", "Интерстеллар", "Восемь подруг Оушена") и Чиветелем Эджиофором ("2012", "Солт", "Доктор Стрэндж") в главных ролях. Картина получила название Locked Down ("Локдаун").

Видео появилось на официальном YouTube-канале HBO Max.

Действия картины происходит во время всеобщего карантина. Линда и Пакстон, которые решают расстаться, оказываются запертыми в доме и их совместное проживание оказывается сложной задачей для обоих, но подпитываемое поэзией и обильным количеством вина, оно самым удивительным образом сближает их и пара решает ограбить ювелирный магазин в универмаге Harrods.

Режиссером фильма стал Даг Лайман, известный своими работами над лентами "Мистер и миссис Смит", "Грань будущего", а также франшиза о Джейсоне Борне с Мэттом Деймоном в главной роли.

Нетрадиционная подборка фильмов для новогодних и рождественских праздников

Кроме Хэтэуэй и Эджиофора в "Локдауне" также снялись Бен Стиллер, Бен Кингсли, Люси Бойнтон, Минди Калинг, Марк Гэтисс и другие.

Выход картины запланирован на HBO Max 14 января этого года.

Ранее "Телеграф" писал, что голливудский актер Том Хэнкс сделал себе лысину, и все ради роли в байопике об Элвисе Пресли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Энн Хэтэуэй, HBO, Трейлеры, Чиветел Эджиофор, Локдаун.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот: что сейчас происходит в США
02 Ветеран-сторонница Трампа и еще трое: что известно о погибших во время протестов в США
03 Местные "Гиви" и "Моторола": фото сторонников Трампа в Капитолии облетели весь мир
04 Зеленский разразился угрозами из-за тайной VIP-вакцинации в Украине
05 По стопам Тупицкого? Еще один судья КСУ решил покинуть Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Житомирщине собака покусала старушку: владельцу грозит два года наказания за открытую калитку
На Житомирщине собака покусала старушку: владельцу грозит два года наказания за открытую калитку
По стопам Тупицкого? Еще один судья КСУ решил покинуть Украину
По стопам Тупицкого? Еще один судья КСУ решил покинуть Украину
Пытали и подорвали во рту петарду: под Днепром произошло жуткое убийство (фото 18+)
Пытали и подорвали во рту петарду: под Днепром произошло жуткое убийство (фото 18+)
Могилевская, Фреймут, DZIDZIO: украинские звезды поздравляют со Святым вечером и Рождеством (фото, видео)
Могилевская, Фреймут, DZIDZIO: украинские звезды поздравляют со Святым вечером и Рождеством (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь