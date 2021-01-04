«Это просто ужас»: Том Хэнкс кардинально сменил имидж (видео)

В Голливуде возобновилась работа над байопиком об короле рок-н-ролла Эливе Пресли - «Элвис». Роль полковника Тома Паркера, который был менеджером артиста, получил голливудский актер Том Хэнкс.
Для новой роли актеру пришлось кардинально сменить имидж. В новом интервью The Graham Norton Show, Том решил показать свой новый образ - Хэнкс подстригся и сделал себе лысину.
Актер признался, что такая стрижка очень необычна для него, и он уже мечтает вернуться к своему привычному образу.
«Позвольте мне показать ужасную стрижку, которую я должен носить, чтобы перевоплотиться в полковника Тома Паркера. Это просто ужас. Посмотрите на это!» – отметил Том Хэнкс.
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