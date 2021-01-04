Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань
Аваков умело обыгрывает Зеленского и дает ему сигнал о неприкосновенности, - Алексей Гарань
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Бьет по детям и подросткам: эпидемиолог указал на особенность "британской" мутации коронавируса
Бьет по детям и подросткам: эпидемиолог указал на особенность "британской" мутации коронавируса
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике
Жена капитана Динамо взбудоражила Instagram необычным фото в купальнике

«Это просто ужас»: Том Хэнкс кардинально сменил имидж (видео)

«Это просто ужас»: Том Хэнкс кардинально сменил имидж (видео)
15:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

В Голливуде возобновилась работа над байопиком об короле рок-н-ролла Эливе Пресли - «Элвис». Роль полковника Тома Паркера, который был менеджером артиста, получил голливудский актер Том Хэнкс.

Для новой роли актеру пришлось кардинально сменить имидж. В новом интервью The Graham Norton Show, Том решил показать свой новый образ - Хэнкс подстригся и сделал себе лысину.

Актер признался, что такая стрижка очень необычна для него, и он уже мечтает вернуться к своему привычному образу.

«Позвольте мне показать ужасную стрижку, которую я должен носить, чтобы перевоплотиться в полковника Тома Паркера. Это просто ужас. Посмотрите на это!» – отметил Том Хэнкс.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что российская ведущая Лариса Гузеева сменила прическу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Том Хэнкс, Имидж, Элвис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
03 Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности
04 Появилось видео, как выглядел бы Донецк, если бы не приход "русского мира"
05 Альп Кирсан рассказал о таинственной смерти украинки в Турции: кто он такой и чем знаменит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
В Киеве на пожаре в многоэтажке спасатели нашли тело с ножевыми ранениями: фото и детали ЧП
В Киеве на пожаре в многоэтажке спасатели нашли тело с ножевыми ранениями: фото и детали ЧП
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь