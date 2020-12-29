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Ларису Гузееву не узнать после смены стиля к Новому году (фото)

Ларису Гузееву не узнать после смены стиля к Новому году (фото)
Обновлено 17:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

«Первый канал» отснял новогодний огонек, который покажут ночь с 31 декабря на 1 января. Съемки собрали большое количество звезд шоу-бизнеса, однако особое внимание привлекла телеведущая Лариса Гузеева.

Знаменитость предстала в новом образе. Ведущая сменила прическу, сделав укороченную челку, спрятала волосы в высокий пучок и подвела глаза.

 
 
 
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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Многие коллеги не узнали Гузееву на съемках, как и ее подписчики в Инстаграме. Фолловеры пишут в комментариях, что новый образ телеведущей очень к лицу, что она даже помолодела. Также, модно встретить много сообщений, в которых говорится о том, что ее не узнать.

«Не узнала», «Прям помолодели», «Потрясающе выглядите», «Какая вы красивая», «Очень интересный образ, Вам очень идёт такая прическа» - пишут в сети.

Также, один из ее подписчиков сравнил Гузееву с эксцентричной блогером Дашей Друже, которая славиться сумасшедшими выходками и безумствами.

Стоит отметить, что раньше Лариса Гузеева не делала столь яркий макияж, а удлиненную челку улаживала по бокам.

 
 
 
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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

Ранее, «Телеграф» показывал, как к Новому году преобразилась певица Лолита.

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Все по теме:

Стиль, Имидж, Лариса Гузеева.

Автор:

Телеграф
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