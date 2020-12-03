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Лолита удивила похудением к Новому году: фото "до" и "после"

Лолита удивила похудением к Новому году: фото "до" и "после"
03:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Уже несколько месяцев фанаты российской певицы Лолиты Милявской не перестают удивляться ее изменениями – особенно в фигуре. После развода со своим пятым мужем, исполнительница начала активно менять имидж.

Началось все со смены прически – Лолита обрезала длинные черные кудри, сделав каре. А теперь продолжает удивлять результатами похудения. За последний год певица скинула около 20 кг.

Просмотрев Инстаграм страницу Лолиты Милявской можно отчетливо заметить, как менялась певица на протяжении года.

2019 год:

 
 
 
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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

2020 год:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

!!!Ненормативная лексика!!!

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Подписчики Лолиты в восторге от ее изменений. В комментариях под каждым постом можно прочитать большое количество приятных отзывов и комплиментов.

Телеграм-канал Звездач отметил, что если певица так и будет активно худеть, то к Новому году от нее останутся только «кожа да кости».

Ранее, «Телеграф» показывал, как похудела Регина Тодоренко перед участием в шоу "Ледниковый период".

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Все по теме:

Похудение, Лолита, Певица.

Автор:

Телеграф
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