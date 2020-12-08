Коллега Кристен Стюарт рассказала, что актриса переболела коронавирусом

Американская актриса Обри Плаза рассказала, а точнее проговорилась, что Кристен Стюарт переболела коронавирусом.

Во время интервью ведущему Стивену Колберту Обри сообщила, что ее коллега заразилась COVID-19 во время съемок «Самого счастливого сезона», в котором они вместе снимались.

«COVID был на нашей съемочной площадке, Кристен заболела», - сказала Плаза Колберту, добавив, что никто на съемочной площадке не знал об этом.

Новость о болезни Стюарт привлекла внимание ведущего.

«Люди знают, что Кристен Стюарт болела?» — переспросил Колберт.

«Ой, извините», - ответила Плаза, поняв, что она только что проговорилась. Ранее, не было известно, что Стюарт болела.

Реакция Обри Плазы, когда она поняла, что проговорилась о болезни Стюарт

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в драматическом фильме "Спенсер".