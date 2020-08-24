DZIDZIO и Сергей Михалок пополнили список заслуженных артистов Украины

В понедельник, 24 августа, во время празднования Дня Независимости президент Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме, которые выступает под сценическим именем Dzidzio.

Певец Дзидзьо и белорусский исполнитель Сергей Михалок получили звание "Заслуженный артист Украины". Звезды прокомментировали это в сети.

На личной странице в Инстаграм Дзидзьо опубликовал фрагмент своего выступления на церемонии по случаю Дня Независимости.

Относительно звания Заслуженный артист Украины Дзидзьо высказался не менее красноречиво. Он подчеркнул, что о такой государственной награде мечтал с детства.

View this post on Instagram A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Aug 24, 2020 at 1:00am PDT

"Двойной радостью для меня стало присвоение государственного звания "Заслуженный артист Украины". Это моя мечта детства! Спасибо, Украина", - написал певец.

Белорусский музыкант и лидер группы BRUTTO также отреагировал на звание в Фейсбуке. Сергей Михалок распространил фото с удостоверением о новом звании и написал: "Заслуженный артист Украины Михалок С. В".

Однако далеко не все пользователи восприняли почетную награду с радостью. "Вы были народным... До случая, когда вы поставили на один уровень "Воинов Света" и "батальон юзик", "Сергей, пока вы не ручкались бубочкой, испытывал к вам хоть какое-то уважение, сейчас его нет", "Ради такого и Зеленского воином света можно назвать", "Извините, но какие заслуги этого заслуженного перед Украиной?".

Как сообщалось ранее, "Океан Эльзи" и "Бумбокс" заявили, что не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости.