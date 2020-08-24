"Океан Эльзи" и "Бумбокс" не давали разрешения использовать свои песни на концерте ко Дню независимости

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости Украины на Софийской площади.

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Эльзи" не давали разрешения на использование своих песен в праздничном попурри ко Дню Независимости. Об этом сообщили представители музыкальных групп в соцсети Facebook.

Как известно, во время торжественных мероприятий на Софийской площади прошел концерт "Песенная история современной Украины", на котором разные украинские исполнители пели украинские песни.

Среди прочих песен во время концерта прозвучала композиция группы "Бумбокс" "Вахтерам", а также песня "Океана Эльзи" "Там, де нас нема".

Продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов сообщил, что с группой по этому поводу никто не связывался: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Подобной историей поделилась и представитель группы "Океан Эльзи" Виктория Хоменко: "Что касается вопросов об использовании песни "Океана Эльзи" сегодня утром - нет, не давали разрешения. Более того, к нам даже не обращались".

Отметим, что на концерте ко Дню Независимости песню "Вахтерам" исполнил коллектив "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" - Верка Сердючка.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину независимости.