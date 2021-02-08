Netflix остановил съемки фильма "Не смотри вверх": причина

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась на съемках нового фильма Netflix "Не смотри вверх". Инсайдеры сообщают, что травма несерьезная, однако съемки картины отложили.

Портал TMZ сообщает, что происшествие случилось еще 5 февраля во время съемки одной из сцен с Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе.

Герои фильма, которых играю актеры, по сюжету стали свидетелями взрыва. Дженнифер не успела отойти на безопасное расстояние от пиротехники, и осколок стекла попал ей в глаз, разрезав веко.

Представители Netflix пока никак не комментируют данную ситуацию, а съемочная группа уверяют, что с Лоуренс все в порядке.

Дженнифер Лоуренс, Рон Перлман, Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо на новых фото со съёмок картины «Не смотри вверх» Адама Маккея. Ждём фоточки с Крисом Эвансом, Джона Хиллом, Мэрил Стрип и Кейт Бланшетт! pic.twitter.com/gVJpKn1Mk2 — КиноАлхимик (@filmalchemist) February 5, 2021

Фильм "Не смотри вверх" расскажет историю о двух астрономах, которых сыграют Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо. Они обнаруживают, что к Земле приближаются опасные астероиды, которые могут уничтожить планету. Чтобы спасти мир, астрономы попытаются сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

Ранее, "Телеграф" писал, что стримминговый сервис Netflix показал самые лучшие моменты из сериала "Бриджертоны" с Саймоном Бассе.