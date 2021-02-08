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Netflix остановил съемки фильма "Не смотри вверх": причина

Netflix остановил съемки фильма "Не смотри вверх": причина
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс травмировалась на съемках нового фильма Netflix "Не смотри вверх". Инсайдеры сообщают, что травма несерьезная, однако съемки картины отложили.

Портал TMZ сообщает, что происшествие случилось еще 5 февраля во время съемки одной из сцен с Дженнифер Лоуренс и Тимоти Шаламе.

Герои фильма, которых играю актеры, по сюжету стали свидетелями взрыва. Дженнифер не успела отойти на безопасное расстояние от пиротехники, и осколок стекла попал ей в глаз, разрезав веко.

Представители Netflix пока никак не комментируют данную ситуацию, а съемочная группа уверяют, что с Лоуренс все в порядке.

Фильм "Не смотри вверх" расскажет историю о двух астрономах, которых сыграют Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо. Они обнаруживают, что к Земле приближаются опасные астероиды, которые могут уничтожить планету. Чтобы спасти мир, астрономы попытаются сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу.

Ранее, "Телеграф" писал, что стримминговый сервис Netflix показал самые лучшие моменты из сериала "Бриджертоны" с Саймоном Бассе.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 132

Все по теме:

Кино, Актриса, Съемка, Дженнифер Лоуренс, Netflix.
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