"Ми вагітні!". Відома українська акторка після важкої хвороби чекає на первістка

Раніше зірка ледь не втратила дитину

Відома українська акторка Катерина Тишкевич та її чоловік, актор Валентин Томусяк, чекають на дитину.

Радісною звісткою подружжя поділилося в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк. Пара більше не приховує свого щастя і відкрито розповідає про довгоочікуване поповнення.

Майбутня матуся наразі перебуває на п'ятому місяці вагітності (другий триместр). Через тривалу боротьбу з хронічним головним болем та приймання сильних антидепресантів Катерина тривалий час не могла планувати материнство. Лише після стабілізації її стану та зміни терапії лікарі дали зелене світло.

Ми вагітні, нещодавно перейшли у другий триместр. Насправді ми весь цей час навіть не пробували. Я не думала, що в нас так швидко вийде. Моя лікарка погодила. І в січні вирішили спробувати, а в лютому я вже завагітніла Катерина Тишкевич

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

За словами Катерини, останні півтора-два роки вона не вживає антидепресантів і перейшла на безпечний для вагітності препарат, що дозволило уникнути повернення депресивних станів.

Труднощі на ранніх термінах

Попри величезну радість, початок вагітності виявився непростим для 31-річної зірки. На ранніх термінах у Катерини сталася кровотеча, і виникла серйозна загроза викидня. На щастя, завдяки професіоналізму та швидким діям лікарів вагітність вдалося врятувати, і зараз здоров'ю малюка та мами нічого не загрожує.

Нагадаємо, що на початку грудня 2023 року Катерина Тишкевич пережила критичний стан. Через важкий сепсис, спровокований інфекцією після встановлення катетера, вона опинилася в реанімації в стані медикаментозної коми. Тоді лікарі не давали жодних прогнозів, а за життя акторки молилася вся країна.

Після одужання Катерина проходила тривалу реабілітацію, що включала операцію на руці з видалення некротизованих тканин. Протягом усього шляху її підтримує чоловік, актор Валентин Томусяк.