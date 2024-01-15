Зізнання Тишкевич: акторка вперше розповіла, чому потрапила в реанімацію та чи буде подавати в суд на лікарню (відео)

Акторка поділилася, від чого стався сепсис

Українська акторка Катерина Тишкевич, за життя якої лікарі нещодавно боролися у реанімації, розповіла, що насправді з нею трапилося. Зовсім недавно її виписали з лікарні. Акторка страждає вже 9 років від головних болів.

Катерина Тишкевич наважилася дати інтерв’ю Аліні Доротюк, в якому щиро поділилася, від чого стався сепсис. Акторка була усміхненою, не зважаючи на все пережите.

З чого все почалося

Акторка розповіла, що понад 9 років вона страждає на головні болі, як викликали тривожні думки. Восени Катерина добровільно лягла до психіатричної лікарні, де їй вводили сильний антидепресант за допомогою крапельниці. За кілька днів вона помітила, що почала сильно боліти рука. Там почався сепсис.

Після психіатричної лікарні вона помітила, що на місці, де був катетер, пішло запалення. Ще за три дні Катерина зрозуміла, що щось точно не так та поїхала до приватної лікарні. "Мій стан погіршувався настільки, що я мало що пам’ятаю….Я більше все пам’ятаю зі слів мами та чоловіка".

Так акторка потрапила в реанімацію. Почався сильний набряк легенів, вночі вона дихала за допомогою спеціальної маски. Для того, аби виявити джерело запалення, довелося робити операцію. Розрізали руку, але нічого не знайшли.

Чи вдалося все ж виявити, від чого почався сепсис

Точну причину виявити не вдалося, однак лікарі зробили висновок, що це сепсис почався внаслідок через стафілокок, який потрапив у кров через катетер. Його погано обробили у психіатричній лікарні.

Чи буде Катерина подавати до суду на лікарню

Акторка відповіла, що судитися ні з ким не збирається. Річ у тім, що вона не вважає, що це вина медсестри, як ставила їй катетери. Також Катерина сказала, що скоріше за все, такі умови у всіх державних лікарнях. Також поділилася, що багато людей, які там перебувають, лежать там довічно та лікують важкі хвороби. "Закрити цю лікарню? Ні. Я бачила, які дівчата там лежать. Це досить суттєві психічні розлади: шизофренія, біполярні розлади. Це для когось остання надія. Я навіть чула, що когось не хочуть забирати родичі. І моя лікар не буде їх виганяти. Вона дає притулок у цій лікарні", — сказала акторка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Катерина Тишкевич після коми поділилася фото. Акторка виклала світлину з чоловіком.