"Викарабкуюсь": з'явилось фото тяжкохворої Катерини Тишкевич після реанімації

29-річна актриса з посмішкою позувала з чоловіком

Відома українська актриса і модель Катерина Тишкевич прийшла до тями після того, як понад тиждень перебувала в реанімації внаслідок сепсису.

29-річна зірка опублікувала першу світлину у сторіс соцмережі Інстаграм. На світлині Тишкевич лежить на лікарняному ліжку, посміхається. В цей момент з нею був її зірковий чоловік, український актор театру і кіно Валентин Томусяк.

"Викарабкуюсь", — лаконічно відписала тяжкохвора Катерина. Також актриса звернулась до всіх тих людей, які підтримують її, моляться за здоров'я зірки і відсилають донати. "Попереду шлях відновлення", — поділилась Тишкевич.

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич вже майже 9 років живе з невиліковною хворобою, яка проявляється сильними головними болями. З початком великої війни стан актриси поступово погіршувався через порушення біохімії мозку, спричинене травмою при народженні. Періодично Катерина проходила лікування в Україні, а пізніше вирушила на Балі, де перебувала протягом пів року. Зараз вона в Україні.

Акторське подружжя Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич

Раніше ми писали, що онкохвора актриса Шеннен Догерті розповіла, як їй зрадив чоловік. Нещодавно актриса заявила, що її хвороба прогресує.