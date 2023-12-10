Тяжкохвора актриса Катерина Тишкевич потрапила до реанімації: "Найважче легеням, серцю"

Її чоловік Валентин Томусяк терміново звернувся до шанувальників

Відома українська актриса Катерина Тишкевич вже сьому добу перебуває в реанімації. Лікарі борються за її життя.

Про це розповів чоловік 29-річної артистки, український актор Валентин Томусяк у соцмережі Інстаграм. За словами чоловіка, у Катерини розпочався сепсис, і що стало причиною цього — невідомо. Страждають життєво важливі органи.

"Найголовніше зараз впоратись з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці та серцю", — повідомив Томусяк. Наразі родина актриси вже сплатила за її лікування майже 350 тисяч, але стан Тишкевич залишається вкрай важким.

"Буду радий будь-якому донату на її одужання. Номер картки Монобанку 5375411210712753", — написав актор. До прохання чоловіка приєдналась колега акторів, актриса Ольга Сумська.

Посилання на банку на лікування Катерини Тишкевич - https://send.monobank.ua/jar/8K5jtErdPk

Нагадаємо, що Катерина Тишкевич має невиліковну хворобу — вже майже 9 років актриса страждає від сильних головних болів. З часом стан дівчини почав погіршуватися. Причиною хвороби в актриси є порушення біохімії мозку, спричинене родовою травмою. Тривалий період Тишкевич проходила лікування в Україні, а потім вирушила на Балі, де провела пів року.

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