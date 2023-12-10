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Тяжкохвора актриса Катерина Тишкевич потрапила до реанімації: "Найважче легеням, серцю"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Акторське подружжя Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич Новина оновлена 10 грудня 2023, 19:38
Акторське подружжя Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич. Фото instagram.com/kateryna__tyshkevych

Її чоловік Валентин Томусяк терміново звернувся до шанувальників

Відома українська актриса Катерина Тишкевич вже сьому добу перебуває в реанімації. Лікарі борються за її життя.

Про це розповів чоловік 29-річної артистки, український актор Валентин Томусяк у соцмережі Інстаграм. За словами чоловіка, у Катерини розпочався сепсис, і що стало причиною цього — невідомо. Страждають життєво важливі органи.

"Найголовніше зараз впоратись з його наслідками. Найважче зараз легеням, печінці та серцю", — повідомив Томусяк. Наразі родина актриси вже сплатила за її лікування майже 350 тисяч, але стан Тишкевич залишається вкрай важким.

"Буду радий будь-якому донату на її одужання. Номер картки Монобанку 5375411210712753", — написав актор. До прохання чоловіка приєдналась колега акторів, актриса Ольга Сумська.

катерина тишкевич у реанімації
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Нагадаємо, що Катерина Тишкевич має невиліковну хворобу — вже майже 9 років актриса страждає від сильних головних болів. З часом стан дівчини почав погіршуватися. Причиною хвороби в актриси є порушення біохімії мозку, спричинене родовою травмою. Тривалий період Тишкевич проходила лікування в Україні, а потім вирушила на Балі, де провела пів року.

катерина тишкевич

Раніше ми писали, що онкохвора актриса Шеннен Догерті розповіла, як їй зрадив чоловік. Нещодавно актриса заявила, що її хвороба прогресує.

Теги:
#Хвороба #Реанімація #Ольга Сумська #Катерина Тишкевич #Валентин Томусяк