Тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич попала в реанимацию: "Тяжелее всего легким, сердцу"

Ее муж Валентин Томусяк срочно обратился к поклонникам

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич уже седьмые сутки находится в реанимации. Врачи борются за ее жизнь.

Об этом рассказал муж 29-летней артистки, украинский актер Валентин Томусяк в соцсети Инстаграм. По словам мужчины, у Екатерины начался сепсис, и что стало причиной этого – неизвестно. Страдают жизненно важные органы.

"Самое главное сейчас справиться с его последствиями. Труднее всего сейчас легким, печени и сердцу", — сообщил Томусяк. Сейчас семья актрисы уже оплатила ее лечение почти 350 тысяч, но состояние Тышкевич остается крайне тяжелым.

"Буду рад любому донату на ее выздоровление. Номер карты Монобанка 5375411210712753", — написал актер. К просьбе мужчины присоединилась коллега актеров, актриса Ольга Сумская.

Ссылка на банку для лечения Екатерины Тышкевич — https://send.monobank.ua/jar/8K5jtErdPk

Напомним, что Екатерина Тышкевич страдает неизлечимой болезнью — уже почти 9 лет актриса страдает от сильных головных болей. Со временем состояние девушки начало ухудшаться. Причиной болезни актрисы является нарушение биохимии мозга, вызванное родовой травмой. Длительный период Тышкевич проходила лечение в Украине, а затем отправилась на Бали, где провела полгода.

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