"Он подал на меня в суд": жена Виктора Павлика рассказала с горечью об отце

Екатерина поделилась старыми фотографиями с молодым папой

Украинская блогерша, недавно раскрывшая свои доходы, концертный организатор и жена Виктора Павлика рассказала подписчикам о своем родном отце. 29-летняя девушка, которая сама является мамой, не общается с мужчиной.

Екатерина призналась в сторис Инстаграма, что ее папа никогда не видел ее общего с Виктором Павликом сына Михаила, родившегося у супругов в июне 2021 года. Блогерша отметила, что отец очень любил ее в детстве и даже просил маму Екатерины родить еще третьего ребенка. У Екатерины есть старшая сестра Ольга, проживающая с семьей в воюющем Израиле.

"Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я бы ответила… Я не знаю, как можно любить своего ребенка больше жизни, а потом передумать", — написала жена Народного артиста.

Также девушка рассказала, что общалась она с отцом только в контексте судебных дел. Как оказалось, мужчина подавал на собственную дочь в суд, но блогерша выиграла дело.

"Он меня поздравил с этим. Но я его простила. Честно. И всегда приду на помощь, если надо будет", — подытожила Екатерина. Жена Виктора Павлика также поделилась архивным фото, на котором изображена она маленькой на руках молодого отца.

Не так давно Павлик рассказала, как часто в детстве путешествовала с мамой Украиной и миром. "У меня было идеальное детство, благодаря моей мамочке. Любовь, понимание, поддержка — это все о моей мамочке", — сказала девушка и показала фото из путешествий в Париже, Крыму.