"Новости ужас": молодая жена Виктора Павлика сообщила о сестре в Израиле (фото)

Блогерша очень волнуется за родственницу и своих племянников

Украинская блогерша Екатерина Павлик, которая является женой Народного артиста Украины Виктора Павлика, взволновала своим рассказом о родной сестре, долгое время проживающей в Израиле. В субботу, 7 октября, в стране раздались взрывы – утром на израильтян напали террористы из сектора Газа.

29-летняя девушка ответила на вопросы своих подписчиков в Инстаграм, находится ли в безопасности ее родственница и племянники. С самого утра Павлик не могла связаться с сестрой из-за шабата (в еврейском календаре — 7 день недели, в который нужно воздерживаться от работы). Только после заката блогерша позвонила родным.

"Катюша, как там ваши родные в Израиле? Новости ужас", — написали поклонники Павлик. Несколько часов назад Екатерина успокоила фолловеров, что с ее сестрой все хорошо.

"С сестрой на связи. У них все хорошо. Мама ей рассказывает новости, потому что сестра еще не все знает из-за шабата", — отписала жена Виктора Павлика.

Также стало известно, что вечером террористы снова запустили ракеты по городам Израиля. Ольга (так зовут сестру Екатерины Павлик) рассказала в соцсети, что она с детьми и мужем сейчас находятся в подвале.

Сестра Екатерины Павлик – Ольга

Напомним, что в ответ на атаку премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступила в активную фазу войны, а в армию начался активный призыв резервистов. В настоящее время войска Израиля вошли во все ранее захваченные районы и продолжают их зачистку от террористов.