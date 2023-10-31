Молодая жена Виктора Павлика Репяхова похвасталась своими доходами: сколько она зарабатывает в месяц

Блогерша призналась, что очень гордится собой

Молодая жена Виктора Павлика, в честь которого предлагали переименовать известный мост в Киеве, Катя Репяхова похвасталась своими успехами и доходами. Как оказалось, 29-летняя блогерша зарабатывает 7 тысяч долларов на месяц (а это около 250 тыс грн).

Об этом Репяхова поделилась в своих Instagram-сторис.

По словам Кати, она очень гордится собой, так как в ее блоге уже 170 тысяч подписчиков, и она монетизирует свой блог в 7 тыс долларов в месяц. Также Репяхова рассказала, что уже 6 лет является концертным директором известных звезд, работает с украинскими и заграничными брендами, а также развивает свой бренд во время войны.

"Я горжусь собой и не останавливаюсь на достигнутом. И я с пониманием отношусь к тем, кого я триггерю", — заявила Катя Репяхова.

Отметим, что Екатерина Репяхова вышла замуж за старшего на 28 лет Виктора Павлика летом 2020 года. Спустя время блогерша родила 57 летнему артисту сына, которого назвали Мишей. К слову, Репяхова является также концертным директором своего мужа, участвует в его работе, а также привлекает его к своему блогу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 29-летняя жена Виктора Павлика показала себя в студенческие годы. Блогерша выложила архивное фото 8-летней давности.