Молода дружина Віктора Павліка Реп'яхова похвалилася своїми доходами: скільки вона заробляє на місяць

Блогерка зізналася, що дуже пишається собою

Молода дружина Віктора Павліка, на честь якого пропонували перейменувати відомий міст у Києві, Катя Реп'яхова похвалилася своїми успіхами та доходами. Як виявилось, 29-річна блогерка заробляє 7 тисяч доларів на місяць (а це близько 250 тис грн).

Про це Реп'яхова поділилася у своїх Instagram-сторіс.

За словами Каті, вона дуже пишається собою, оскільки в її блозі вже 170 тисяч підписників і вона монетизує свій блог у 7 тис доларів на місяць. Також Реп'яхова розповіла, що вже 6 років є концертним директором відомих зірок, працює з українськими та закордонними брендами, а також розвиває свій власний бренд під час війни.

"Я пишаюся собою і не зупиняюся на досягнутому. І я з розумінням відношусь до тих, кого я тригерю", — заявила Катя Реп'яхова.

Зазначимо, що Катерина Реп'яхова вийшла заміж за старшого на 28 років Віктора Павліка влітку 2020 року. Згодом блогерка народила 57-річному артисту сина, якого назвали Мишком. До слова, Реп'яхова є також концертним директором свого чоловіка, бере участь у його роботі, а також залучає його до свого блогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 29-річна дружина Віктора Павліка показала себе у студентські роки. Блогерка виклала архівне фото 8-річної давності.