Назвати ім’ям Віктора Павліка: у Києві пропонують перейменувати відомий міст

У мережі з’явилася петиція, в якій пропонують перейменувати Південний міст на честь Віктора Павліка

На сайті Київської міської ради користувач на ім’я Дмитро Алексєєнко опублікував петицію з вимогою перейменувати Південний міст у Києві, на "Міст імені Віктора Павліка". Автор петиції бачить у перейменуванні переправи данину честі Віктора Павліка за його значний внесок в українську культуру.

Як зазначив Дмитро Алексєєнко, Віктор Павлік є визнаним українським артистом, автором пісень та громадським діячем. Тому пропонує вшанувати пам’ять виконавця, назвавши міст на його честь та його ім’ям.

Примітно, що петиція начебто припускає, що Віктор Павлик уже помер, і перейменування моста має стати пам’ятним жестом на його честь. Тим часом артист живий і здоровий, 11 жовтня він з’явився на прощальній церемонії з Ніною Матвієнкою.

Водночас, така петиція на сайті Київської міськради може бути реакцією на недавній скандал, у якому дружина Віктора Павлика Катя Реп'яхова хвалилася, що чоловік подарував їй перепустку на поїздки закритим Південним мостом.

Нагадаємо, що у травні цього року Реп'яхова опублікувала в соцмережі відео, в якому показала, як вони з Віктором Павликом катаються закритим для звичайних громадян мостом. За словами Реп'яхової, перепустку на цей міст їй подарував чоловік. Після бурхливої реакції в мережі дружина артиста видалила відео, а Віктор Павлік вибачився перед українцями.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відреагувала поліція на скандал із спецперепусткою у Віктора Павлика. Пояснювальною бесідою не обійшлося.