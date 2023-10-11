Назвать именем Виктора Павлика: в Киеве предлагают переименовать известный мост

В сети появилась петиция, в которой предлагают переименовать Южный мост на честь Виктора Павлика

На сайте Киевского городского совета пользователь по имени Дмитрий Алексеенко опубликовал петицию с требованием переименовать Южный мост в Киеве, в "Мост имени Виктора Павлика". Автор петиции видит в переименовании переправы дань чести Виктора Павлика за его внушительный вклад в украинскую культуру.

Как отметил Дмитрий Алексеенко, Виктор Павлик является признанным украинским артистом, автором песен и общественным деятелем. Поэтому предлагает почтить память исполнителя, назвав мост на его честь и его именем.

Примечательно, что петиция вроде как предполагает, что Виктор Павлик уже умер, и переименование моста должно стать памятным жестом в его честь. Тем временем артист жив и здоров, 11 октября он появился на прощальной церемонии с Ниной Матвиенко.

В то же время, такая петиция на сайте Киевского горсовета может быть реакцией на недавний скандал, в котором жена Виктора Павлика Катя Репяхова хвасталась, что муж подарил ей пропуск на поездки по закрытому Южному мосту.

Напомним, что в мае этого года Репяхова опубликовала в соцсети видео, в котором показала, как они с Виктором Павликом катаются по закрытому для обычных граждан мосту. По словам Репяховой, пропуск на этот мост ей подарил муж. После бурной реакции в сети, жена артиста удалила видео, а Виктор Павлик извинился перед украинцами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отреагировала полиция на скандал со спецпропуском у Виктора Павлика. Объяснительной беседой не обошлось.