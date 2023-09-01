Молодая жена Виктора Павлика показала свои детские фото: "Крым, Львов, Париж"

Блогерша Катя Павлик вспомнила счастливые моменты с мамой, которая празднует день рождения

Известная блогерша Екатерина Павлик, рассказавшая о заболевании своего сына от украинского певца Виктора Павлика, поделилась с подписчиками в сети архивными фото с детства.

29-летняя девушка поздравляет в первый день сентября свою маму с днем рождения. В связи с этим Екатерина решила показать поклонникам, как путешествовала с родным человеком по миру.

В сторис Инстаграма блогерша, за которой следят около 170 тысяч пользователей соцсети, выложила ряд семейных фото, на которых еще позирует малой и с мамой. "У меня было идеальное детство, благодаря моей мамочке. Любовь, понимание, поддержка — это все о моей мамочке", — подписала одно из фото Екатерина.

Катя Павлик с мамой в детстве

Девушка, которая уже сама является мамой, назвала места, в которых отдыхала. Так, мама будущей успешной блогерши возила дочь в Париж, Львов, Трускавец, Буковель, Крым. Добавим, что сама Катя (в девичестве Репьяхова) родом из Днепра.

Семья Репьяховых путешествовала как по Украине, так была и за границей

"Мы с мамой много путешествовали в моем детстве. Много были за границей и в Украине, это все для меня делала моя мама", — поделилась с фолловерами девушка.

Париж, Львов, Крым – места, куда ездила Катя Павлик с мамой в детстве

Следует добавить, что и у самого Народного артиста Украины серьезные проблемы со здоровьем. У Виктора Павлика — порок сердца, и осенью у исполнителя запланирована операция, ему будут ставить искусственный клапан.