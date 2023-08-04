"У нас есть проблемы": молодая жена Виктора Павлика рассказала о здоровье 2-летнего сына

Мальчику сделали электроэнцефалографию просто во сне

Украинская блогерша и жена певца Виктора Павлика Екатерина (в девичестве Репьяхова) поделилась со своими подписчиками в соцсети о результатах обследования своего маленького сына Михаила, которого звездные супруги называют Михасиком.

Известно, что у 2-летнего мальчика есть проблемы со здоровьем, в частности, у него возникла задержка речи. Родители не знают причину этого, поэтому активно обследуют Михасика у врачей. Недавно младшему сыну известного украинского исполнителя сделали ЭЭГ, то есть электроэнцефалографию, именно в момент сна мальчика.

По словам Екатерины, результаты обследования в целом хорошие, но есть определенные отклонения в показателях, которые не лечатся медикаментозно.

"В целом она хорошая (электроэнцефалография — ред.), но есть моменты, указывающие на то, что у нас есть проблемы. Они не лечатся. Медикаментозного вмешательства нам не нужно", — рассказала блогерша.

Девушка рассказала, что у них уже есть врачи-неврологи, помогающие им вылечить Михасика. Специалисты уверяют звездных супругов, что их сын обязательно заговорит, однако для этого нужно время и терпение.

Следует добавить, что и у самого Народного артиста Украины серьезные проблемы со здоровьем. У Виктора Павлика — порок сердца, и осенью у исполнителя запланирована операция, ему будут ставить искусственный клапан.