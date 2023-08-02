"Сегодня ему 2 года": жена Тимура Мирошниченко нежно поздравила усыновленного сына (фото)

Инна Мирошниченко поделилась новыми фотографиями сына Марселя

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко Инна поздравила своего названого сына с его днем рождения. Именно 2 августа Марселю исполняется 2 года.

На своей странице в Инстаграме женщина отметила, что это переломный момент в жизни ее маленького мальчика.

"Может быть, он сам избрал свой путь. Сам писал свою историю двух лет, от которой сжимается сердце и появляется вера в чудо. Сам проходил все эти испытания, чтобы сейчас вдохновлять. Нас и всех, кто следит за его судьбой", — написала Инна Мирошниченко.

Она уверена, что каждый следующий год жизни Марселя будет лучше предыдущего. "Он избран. Хоть мы и не выбирали. Живи свою жизнь сынок! Каждый день! И всегда знай, что у тебя есть мы!", — пожелала Марселю его мама, прикрепив к посту новые фото усыновленного мальчика.

Напомним, что телеведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной усыновили мальчика из житомирского детдома. По словам пары, Марсель для своего возраста еще совсем маленький и испытывает определенные проблемы со здоровьем. Ранее 37-летний шоумен поделился историей первой встречи с новым членом семьи.