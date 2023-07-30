Тимур Мирошниченко забрал сына из детдома: первое фото мальчика со звездной семьей

Ведущий поделился с фолловерами радостной новостью

Известный шоумен и неизменный комментатор конкурса "Евровидение" Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной поделились с поклонниками радостной новостью — супруги забрали домой нового члена семьи — мальчика из житомирского детдома, которого они так долго усыновляли.

Совместное семейное фото Мирошниченко выложил в соцсети Инстаграм. На фото — звездное семейство вместе с тремя детьми: 5-летней дочерью Мией, 3-летним сыном Марком, а также еще одним маленьким сынишкой, которого Тимур и Инна уже давно назвали родным.

"Книга жизни. Новая глава", — кратко описал семейную идиллию украинский телеведущий.

Напомним, что вместе с супругой Инной 37-летний телеведущий воспитывает двоих несовершеннолетних детей. Супруги решились усыновить ребенка, потерявшего родителей во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

Семья долго мечтала о том, чтобы усыновить мальчика или девочку. В течение 2022 года Тимур и Инна тщательно рассматривали этот важный шаг, готовя своих детей к появлению нового братика или сестренки, и затем начали процесс усыновления. Сама жена шоумена ранее рассказала, что усыновленному мальчику почти два года, но у него особенная черта — он очень маленький.

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