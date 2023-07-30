Тімур Мірошниченко забрав сина з дитбудинку: перше фото хлопчика з зірковою родиною

Ведучий поділився з фоловерами радісною новиною

Відомий шоумен і незмінний коментатор конкурсу "Євробачення" Тімур Мірошниченко разом дружиною Інною поділились з шанувальниками радісною новиною — подружжя забрало додому нового члена родини — хлопчика з житомирського дитбудинку, якого вони так довго усиновлювали.

Спільне сімейне фото Мірошниченко виклав в соцмережі Інстаграм. На світлині — зіркове сімейство разом з трьома дітьми: 5-річною дочкою Мією, 3-річним сином Марком, а також ще одним маленьким синочком, якого Тімур та Інна вже давно назвали рідним.

"Книга життя. Новий розділ", — коротко описав сімейну ідилію український телеведучий.

Нагадаємо, що разом з дружиною Інною 37-річний телеведучий виховує двох неповнолітніх дітей. Подружжя наважилося всиновити дитину, яка втратила батьків під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Сім'я довго мріяла про те, щоб усиновити хлопчика або дівчинку. Протягом 2022 року Тімур і Інна ретельно розглядала цей важливий крок, готуючи своїх дітей до появлення нового братика або сестрички, і потім розпочали процес усиновлення. Сама дружина шоумена раніше розповіла, що всиновленому хлопчику майже два роки, але він має особливу рису — він надзвичайно маленький.

Раніше ми писали, що українська співачка Наталя Могилевська показала, якою була її покійна мама в молодості. Відомо, що 47-річна артистка поховала рідну людину за день до свого дня народження.