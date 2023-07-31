"Был такой маленький… 70 см": Тимур Мирошниченко рассказал о первой встрече со своим приемным сыном (фото)

Ведущий также поделился новым фото с мальчиком

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко наконец-то забрал своего сына из детдома — маленького мальчика, которого звездные супруги усыновили летом этого года. 37-летний мужчина вместе с супругой Инной поделились историей первой и незабываемой встречи с новым членом семьи.

Шоумен рассказал в Инстаграме, как, приехав в детдом в Житомире, они провели собеседование с директором, юристом, главным врачом, работником соцслужбы и воспитателем. Каждый из них рассказал, когда и где родился мальчик, что случилось с его родителями, о состоянии здоровья малыша.

После этого их будущего сына отвели в комнату для знакомства. "Он был такой маленький… 70 см. Напуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю "иди ко мне". И он пошел… На этом моменте можно заплакать от счастья", — поделился с подписчиками Мирошниченко.

Также телеведущий выложил в соцсети новые фотографии со всей семьей. Лицо своего маленького сыночка пара не показывает широкой публике. Напомним, что Тимур и Инна еще воспитывают двоих детей — 5-летнюю дочь Мию и 3-летнего сына Марка.

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