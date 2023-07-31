"Був такий маленький… 70 см": Тімур Мірошниченко розповів про першу зустріч зі своїм прийомним сином (фото)

Ведучий також поділився новим фото з хлопчиком

Відомий український телеведучий Тімур Мірошниченко нарешті забрав свого сина з дитбудинку — маленького хлопчика, якого зіркове подружжя усиновило влітку цього року. 37-річний чоловік разом з дружиною Інною поділились історією першої і незабутньої зустрічі з новим членом родини.

Шоумен розповів в Інстаграмі, як, приїхавши до дитбудинку у Житомирі, вони провели співбесіду з директором, юристом, головним лікарем, працівником соцслужби і вихователем. Кожен з них розповів, коли і де народився хлопчик, що сталось з його батьками, про стан здоров'я малюка.

Після цього їх майбутнього сина завели до кімнати для знайомства. "Він був такий маленький… 70 см. Наляканий. Хто всі ці люди? Я сідаю на підлогу і кажу "іди до мене". І він пішов… На цьому моменті можна заплакати від щастя", — поділився з підписниками Мірошниченко.

Також телеведучий виклав в соцмережу нові світлини зі всією родиною. Обличчя свого найменшого синочка пара не показує широкому загалу. Нагадаємо, що Тімур та Інна ще виховують двох дітей — 5-річну дочку Мію і 3-річного сина Марка.

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