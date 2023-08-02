"Сьогодні йому 2 роки": дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала всиновленого сина (фото)

Інна Мірошниченко поділилася новими світлинами сина Марселя

Дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка Інна привітала свого названого сина з його днем народження. Саме 2 серпня Марселю виповнюється 2 роки.

На своїй сторінці в Інстаграмі жінка зазначила, що це переломний момент у житті її маленького хлопчика.

"Можливо, він сам обрав свій шлях. Сам писав свою історію двох років, від якої стискається серце і зʼявляється віра в диво. Сам проходив всі ці випробування, аби зараз надихати. Нас і всіх, хто стежить за його долею", — написала Інна Мірошниченко.

Вона впевнена, що кожен наступний рік життя Марселя буде кращим за попередній. "Він обраний. Хоч ми і не обирали. Живи своє життя синок! Кожного дня! І завжди знай, що у тебе є ми!", — побажала Марселю його мама, прикріпивши до посту нові фото усиновленого хлопчика.

Нагадаємо, що телеведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною всиновили хлопчика із житомирського дитбудинку. За словами пари, Марсель для свого віку ще зовсім маленький і має певні проблеми зі здоров'ям. Раніше 37-річний шоумен поділився історією першої зустрічі з новим членом родини.