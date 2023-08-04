"В нас є проблеми": молода дружина Віктора Павліка розповіла про здоров'я 2-річного сина

Хлопчику зробили електроенцефалографію просто уві сні

Українська блогерка і дружина співака Віктора Павліка Катерина (в дівоцтві Реп'яхова) поділилась зі своїми підписниками в соцмережі про результати обстеження свого маленького сина Михайла, якого зіркове подружжя називає Михасиком.

Відомо, що у 2-річного хлопчика є проблеми зі здоров’ям, зокрема в нього виникла затримка мовлення. Батьки не знають причину цього, тому активно обстежують Михасика у лікарів. Нещодавно наймолодшому сину відомого українського виконавця зробили ЕЕГ, тобто електроенцефалографію, саме в момент сну хлопчика.

За словами Катерини, результати обстеження в цілому хороші, але є певні відхилення в показниках, які не лікуються медикаментозно.

"В цілому вона хороша (електроенцефалографія — ред.), але є моменти, які вказують на те, що в нас є проблеми. Вони не лікуються. Медикаментозного втручання нам не потрібно", — розповіла блогерка.

Дівчина розповіла, що в них вже є лікарі-неврологи, які допомагають їм вилікувати Михасика. Спеціалісти запевняють зіркове подружжя, що їхній син обовязково заговорить, проте для цього потрібен час і терпіння.

Варто додати, що й у самого Народного артиста України серйозні проблеми зі здоров'ям. У Віктора Павліка — вада серця, і восени у виконавця запланована операція, йому будуть ставити штучний клапан.